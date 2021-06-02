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HaberlerFiskosTikTok kullanıcıları Sertab Erener'le 30 yıl öncesine gidiyor - Magazin haberleri
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'Sakin Ol', 30 yıl öncesine götürüyor

Sertab Erener, kariyerinin ilk çıkış şarkısı 'Sakin Ol'u yeniden yorumladı. Erener, 30 yıl önce yayınladığı 'Sakin Ol'u bu kez o dönemden kalan fotoğraf ve videolarla TikTok'ta dinleyicileriyle buluşturdu. Kullanıcılar da TikTok'ta #sakinol etiketiyle başlayan "challenge"la anne babalarının 30 yıl önceki hallerini paylaşıyor

TikTok kullanıcıları Sertab Erener'le 30 yıl öncesine gidiyor - Magazin haberleri
'Sakin Ol', 30 yıl öncesine götürüyor
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HABERTURK.COM

Sertab Erener yeni albümün çıkış parçası olarak 1992'de yayınladığı ilk şarkısı 'Sakin Ol'u seçti. Bu şarkıyla sevenlerini 30 yıl öncesine götüren Erener, TikTok üzerinden 'Sakin Ol'u yeni düzenlemesiyle hayranlarıyla buluşturdu.

Sertab Erener'in paylaştığı videoda 30 yıl önceki klibinden kesitler yer aldı. TikTok kullanıcıları da eski zamanlara giderek, anne-babalarının 30 yıl önce çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. #sakinol etiketiyle başlayan challenge, hem gençlere hem de anne babalarına nostalji yaşatıyor.

1980'lerin sonunda sahneye çıkmaya başlayan Sertab Erener, 1992'de yayınladığı 'Sakin Ol' albümüyle 90'ların en büyük patlamalarından birini gerçekleştirmişti. Bu çıkıştan sonra yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin müzik tarihinde önemli bir yere sahip olacağını ispatlayan Sertab Erener'in diskografisi başarılarla dolu. Birçok hit parçaya imzasını atan müzisyen, kariyerinin ilk 'best of' albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

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