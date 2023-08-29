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        Haberler Dünya TikTok kullanıcısı aylardır evinin altında yaşayan adamı dehşetle fark etti!

        TikTok kullanıcısı aylardır evinin altında yaşayan adamı böyle fark etti!

        TikTok kullanıcısı Ashly Guardino, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşıyor. Ashly Guardino TikTok üzerinden paylaştığı videoda evinin altında aylardır bir adamın yaşadığını anlattı. Sosyal medyada viral olan video özellikle ABD'de birçok insanın "phrogging"e (yabancının mülke gizlice girmesi) karşı önlem almasına neden oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:39
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        TikTok kullanıcısı Ashly Guardino, paylaştığı videoda evinin altında aylardır bir adamın yaşadığını söyledi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Ashly Guardino bu ürkütücü anı sosyal medya platformundan paylaştı.

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        AYLARDIR EVİN ALTINDA YAŞIYORDU

        Guardino videoda evinin etrafından gelen tuhaf seslere uyandığını ve bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan insan kolu uzandığını söyledi. Guardino izleyicilere "Bu delikten evin duvarlarını gözleyen bir kolun çıktığını görmek ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" dedi.

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        "Aylardır burada, bu evin altında yaşayan bir insan var" diyen Ashly Guardino, daha sonra polis memurlarına haber verdi. İki memurun adamı kelepçeleyerek mülkten çıkardığı görüldü.

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        26 YAŞINDA VE ŞARTLI TAHLİYEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        The New York Post'a göre bir yabancının mülküne gizlice girip orada yaşamak "phrogging" diye biliniyor. Guardino "Adam 26 yaşında ve şartlı tahliyedeymiş. Anlaşılan, bebeğinin annesinin evini yakmış" şeklinde açıklamada bulundu.

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        Evde bazı tıkırtılar, ıslıklar ve farklı sesler duyduklarını söyleyen Guardino, bu seslerin televizyondan, rüzgardan ya da benzer şeylerden kaynaklandığını düşünmüş.

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        Polis eve gizlice giren adamı yarım saat süren tehditler sonrasında dışarı çıkarmayı başardı.

        Kaynak: Independent

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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