TikTok'ta insan kaçakçığı reklamı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaTikTok'ta insan kaçakçığı reklamı! - Haberler
ABONE OL

TikTok'ta insan kaçakçığı reklamı!

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

TikTok'ta insan kaçakçığı reklamı! - Haberler
AA

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok’taki bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı. Yayınlanan videolarda Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

ÜCRET KENTE GÖRE BELİRLENİYOR

İnsan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmeninin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin’den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail, Suriye'deki İranlı milisleri hedef aldı
DÜNYAİsrail, Suriye'deki İranlı milisleri hedef aldı
GERİLİM HATTI| Son dakika: Karabağ'daki gözetim noktasından ilk görüntüler
DÜNYATürk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nden ilk görüntü!
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
DÜNYAAfrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Myanmar'da Facebook'a erişim engellendi! - Haberler
DÜNYAMyanmar'da Facebook'a erişim engellendi!
YENİDEN| Son dakika: Avustralya yanıyor! 2020 kabusu böyle başlamıştı
DÜNYAAvustralya'daki yangınlar 4 gündür kontrol altına ...
BM, Myanmar'daki darbeye karşı uluslararası toplumu harekete geçirecek
DÜNYABM'den Myanmar açıklaması
'BABA' EMRETTİ| Son dakika: İtalyan mafyasından skandal tehdit! - Haberler
DÜNYAİtalyan mafyasından ambulanslara tehdit!
Boğaziçi Eylemleri| Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'dan sert açıklama
DÜNYADışişleri'nden Boğaziçi yanıtı!
Kırgızistan'ın yeni başbakanı 41 yaşındaki Maripov oldu
DÜNYAKırgızistan'ın yeni başbakanı Maripov yemin etti
Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti
DÜNYAToplantıda su sanarak dezenfektan içti