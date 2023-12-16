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        Haberler Gündem TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar

        TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar

        Sosyal medyada dikkat çekmek için yapılan insanlık dışı eylemlere bir yenisi daha eklenmiş ve TikTok'ta paylaşmak için Hatay'da kediyi ırmağa atmışlardı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1'i çocuk 2 kişi gözaltına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:44
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        Sosyal medya canileri gözaltında
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

        Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) ile 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, kediyi ırmağa atarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerin TikTok'ta paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit etti. 2 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Hatay
        #haberler
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