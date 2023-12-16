TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar Sosyal medyada dikkat çekmek için yapılan insanlık dışı eylemlere bir yenisi daha eklenmiş ve TikTok'ta paylaşmak için Hatay'da kediyi ırmağa atmışlardı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1'i çocuk 2 kişi gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:44 facebook

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