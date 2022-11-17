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TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

Kadınların bu hayatta en dikkat ettiği şeylerden biri cilt sağlıklarıdır. Yaş ilerledikçe oluşan lekelerden ya da göz altı torbalarından kadınların büyük çoğunluğu şikayetçi olmaktadır. Vicky Derosa adlı TikTok kullanıcısı ise bu sorunlarla baş etme yöntemini paylaştı. Derosa'nın gönderisi kısa sürede viral oldu.

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  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    TikTok'ta Vicky Derosa adlı bir kadın, cilt lekelerinden, yaşlanma belirtilerinden, göz altı torbalarından ve aknelerinden kurtulma yöntemini takipçileri ile paylaştı. Video kısa süre içerisinde viral oldu.
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    Vicky, cilt problemleri için kozmetik ürünler yerine mutfakta yer alan tüm besinlerden yararlanmanın faydası olduğunu savunuyor.
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    Video da gösterdiği yöntem ise buz kalıplarının içerisinde dondurulan kahve. 
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    Vicky, buz kalıplarının içerisine doldurduğu kahveyi dondurup yüzüne kafein uyguladığını açıkladı. Vicky şu ifadeleri kullandı: "Önce gözlerimin altına sürüyorum, sonra kahveyi tüm yüzüme sürüyorum. Biraz dağınık ama inanın işe yarıyor. Kolajeninizi artırıyor. Antioksidanlar sayesinde harika şeyler yapıyor. Aslında güneş lekelerinden kurtulmanıza yardımcı oluyor."
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    KAHVELİ BUZ KÜPÜ NASIL YAPILIR?

    Buz küpü yapımını Vicky videosunda detaylı olarak anlattı. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz kahveden buz küpü yapımı...
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    Malzemeler

    2 yk granül kahve

    2 su bardağı sıcak su

    Buz kalıbı

    Yapılışı: Granül kahveyi cam bir ölçü kabına alıp sıcak su ekleyerek karıştırın. Sonrasında karışımı buz kalıplarına dökün. Derin dondurucuda donmasını bekleyin.
  • TikTok'ta viral oldu! Bu uygulamayı yapanlar göz altı torbalarından ve lekelerinden kurtuluyor!

    Hazırladığınız kahveli buz küplerini her sabah yüzünüze uygulayabilirsiniz.

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