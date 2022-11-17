Vicky, buz kalıplarının içerisine doldurduğu kahveyi dondurup yüzüne kafein uyguladığını açıkladı. Vicky şu ifadeleri kullandı: "Önce gözlerimin altına sürüyorum, sonra kahveyi tüm yüzüme sürüyorum. Biraz dağınık ama inanın işe yarıyor. Kolajeninizi artırıyor. Antioksidanlar sayesinde harika şeyler yapıyor. Aslında güneş lekelerinden kurtulmanıza yardımcı oluyor."