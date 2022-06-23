TikTok uğruna birbirlerine kurşun yağdırdılar! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA'nın haberine göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi, tabancalarla birbirine ateş etti. Bir başka kişi ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf ve video: İHA