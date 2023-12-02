Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız."

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"KINAMA CEZASI, BANT DARALTMA CEZASI, REKLAM YASAĞI VERİLEBİLİR"

Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

TikTok Türkiye Sözcüsü Gelen: Dürüst ve açık diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen de AA muhabirine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun 7 Aralık'taki davetini değerlendirdi.

Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapma davetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "TikTok olarak, platform güvenliği konusunda aldığımız önlemler açısından şeffaf olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Her zaman yapılacak çok daha fazla iş bulunduğunun farkında olduklarını anlatan Gelen, "Tüm bu alanlarda dürüst ve açık diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Bir kez daha Meclis'te kendimizi ifade etme şansı elde ettiğimiz için çok memnunuz." ifadesini kullandı.