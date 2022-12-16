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TikTok'da videolar yakında yatay şekilde izlenebilecek!

TikTok kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Video izleme platformu son dönemlerde YouTube ile kıyasıya mücadele içerisinde. TikTok eğer yatay video izleme özelliğini geliştirebilirse YouTube ile arasında fark açılabilir...

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  • TikTok yatay ekran özelliğini test ediyor!

    YATAY EKRAN ÖZELLİĞİ BAŞARILI OLURSA YOUTUBE'U GEÇEBİLİR

    TikTok, kullanıcılara yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Telefon yatay pozisyondayken video izlemeye imkân sağlayacak gibi gözüküyor. Eğer bu özellik başarılı bir şekilde kullanıcılara sunulursa YouTube ile çekişmeli bir rekabete gireceği düşünülüyor.
  • TikTok yatay ekran özelliğini test ediyor!

    2022’nin başında TikTok bir karar almış ve 10 dakikaya kadar video yüklenmesine izin vermişti. Ancak videoların kalitesi Youtube’daki gibi olmayabilir. Çünkü TikTok ve YouTube’un görüntü formatları birinden farklı.
  • TikTok yatay ekran özelliğini test ediyor!

    TikTok’da telefonu yatay hale getirdiğinizde video kenarlarında boşluk oluyor ve siyah renkli arka plan görünüyor. İlk kullanıma sunulduğunda TikTok dikey ekran ile uyumlu bir formatta tasarlanmıştı.

    Test edilen bu çalışma olabilecek en mümkün haliyle yatay video özelliğini kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

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