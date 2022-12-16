TikTok yatay ekran özelliğini test ediyor!

YATAY EKRAN ÖZELLİĞİ BAŞARILI OLURSA YOUTUBE'U GEÇEBİLİR

TikTok, kullanıcılara yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Telefon yatay pozisyondayken video izlemeye imkân sağlayacak gibi gözüküyor. Eğer bu özellik başarılı bir şekilde kullanıcılara sunulursa YouTube ile çekişmeli bir rekabete gireceği düşünülüyor.