Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti
Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olmasıyla yiyecek bulmakta sorun yaşayan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görüntüleniyor.
Yazıhüyük beldesinde bir evin bahçesine giren tilkinin tavukları yakalama mücadelesi güvenli kamerasına yansıdı.
Görüntüde, bahçedeki tavuklara saldıran tilkinin yakaladığı bir tavuk kurtuluyor. Tilki, bahçede bir süre gezindikten sonra uzaklaşıyor.
Öte yandan, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.