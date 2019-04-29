"Yarının Kurulması-Hedef 2023" başlığıyla 2002'den beri gerçekleştirilen ve bu yıl "Geleceğin Hikayesi: Yarının Hikayesi Bugünden Yazılır" temasıyla düzenlenen Forum İstanbul 2019 başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, TİM olarak 18 yıldır bu organizasyonun stratejik partneri olduklarını hatırlatarak, geleceğin hikayesini yazmak için ihracatçıların da hazır olduğunu söyledi.

Gülle, "Katma değer odaklı ve sürdürülebilirliği yakalanmış bir ihracatla büyümeden istihdama, üretimden finansa, ekonominin birçok dinamiğine katkı veriyor, onlardan pay alıyoruz." dedi.

Değişen küresel ticaret kurallarına hazır olmaları gerektiğini belirten Gülle, Türkiye'nin ihracatını hak ettiği seviyelere taşımak için hükümet ve özel sektör ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 10 Nisan'da açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'da ihracata özel vurgu yaptığını anımsatan Gülle, "Bu sebeple ağustosta açıklanacak olan İhracat Strateji Planı, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan ihracatımıza yeni bir strateji ve gelecek mimarisi kazandırma açısından çok sağlam bir yapıya sahip olmalı." dedi.

Gülle, ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemine değinirken, şu görüşleri dile getirdi:

"İhracatımızın Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığı, her ay bir basamak yukarı tırmandığı, büyüme ve istihdam başta olmak üzere tüm mekatronik göstergelerin öncüsü olduğu bugünlerde bizler de ihracat seferberliğinde varız. 2019'da başarılarımızı sürdürerek, ihracatımızı sıçratarak yeniliklere imza atmak istiyorsak, özel sektör-kamu iş birliğiyle elimizi taşın altına koyarak bu seferberliğin amacına ulaşması konusunda yükümlülük hissediyoruz. İhracatta kalıcı ve sürdürülebilir başarı yakalamak ve gelecek nesillere dış ticaret fazlası veren bir Türkiye misyonu bırakmak istiyoruz."

"83 BİN İHRACATÇI CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

İsmail Gülle, 83 bin ihracatçı ailesinin her bir bireyinin "Türk ticaret diplomasisinin sahadaki neferi" olarak canla başla çalıştığını ifade ederek, dünyadaki tüm ülkelere ulaştıklarını söyledi.

Dünyada en çok ihracatı yapılan ürünleri incelediklerini, bu ürünler arasında Türkiye'nin güçlü olduğu kalemleri ortaya koyduklarını, ithalatçı ülkeleri ve pazarları irdeledikleri güçlü bir rapor ortaya çıkardıklarını anlatan Gülle, ihracatçıların hizmetine sundukları mikro analizlere değinerek, küresel rekabet anlamında her ürünü ayrı ayrı incelediklerini aktardı.

Türkiye'nin AB ülkeleri ve Brexit sonrası İngiltere ile dış ticaret ilişkilerine işaret eden Gülle, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması adına bu ülkeyi bütün olarak değil, eyaletler bazında detaylı şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Gülle, "Hedef eyaletler bazında stratejiler oluşturduk. Bu kapsamda elde ettiğimiz bulguları firmalarımız ile kısa sürede açıklayacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında hem ihracatımızı artırmak hem de refah düzeyimizi geleceğe taşımak adına çalışıyoruz." dedi.

"FORUM TOPLUMA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEK"

BMC ve ES Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da forumun kurucularından olduğunu hatırlatarak, Forum İstanbul'un 2002'de, toplumun önünü göremediği bir süreçte; gönlünü, beynini bu ülkenin insanlarına adamış çok saygın bilim insanı ve entelektüeller tarafından hayata geçirildiğini aktardı.

Topluma, 2002'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının hedeflerini işaret etmek için yola çıktıklarını belirten Sancak, 18 yıldır bu çabayı sürdürdüklerini kaydetti. Sancak, Forum İstanbul'un, 2053 ve 2071 hedeflerine de hazırlanacağını ifade ederek, Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerinden sonra diğer hedeflere odaklanacaklarını, kendilerinden sonra da düzenlenmeye devam edecek bu forumun, topluma hizmet edebilmek için söz üreteceğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN GELECEĞİN HİKAYELERİNİ BAŞARI HİKAYELERİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur ise dünya nüfusunun yaşlanması ve kentleşme oranının yüksekliğine işaret ederek, kaynakların giderek tükendiğini, yaşlı dünyanın kendini yenileme konusunda yeterli olmadığını kaydetti.

Enerji havzaları üzerinden yürütülen yeni nesil soğuk savaşlar, siber terör ve şiddet eylemlerine değinen Sur, "Her geleceğin, yarının hikayesi bugünden yazılır. Forum İstanbul, yarının hikayesini dünden beri yazıyor. Önemli olan, geleceğin hikayelerini başarı hikayelerine dönüştürmek." dedi.

2 gün sürecek etkinlik kapsamında bugün "Geleceğin Dünyasının Yeni Hikayesi", "Yarının finansal İhtiyaçları Nasıl Karşılanacak", "Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Bir Yoldan Daha Fazlası" ve "Globale Yön veren Türk Markaları" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Yarın ise "Geleceğin Endüstrisini Kurmak İçin Sürecin Neresindeyiz?", "Dijitalleşme ile Finans Sektörünün Dönüşümü", "Geleceğin Hikayesinde e-Ticaret Ekosistemi" ve "Geleceğin Eğitim Sistemi: Neden, Nasıl?" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.



