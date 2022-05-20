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TİM Başkanı Gülle'den Sektör Kurulu seçimleriyle ilgili açıklama

TİM Başkanı İsmail Gülle, 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısında yaşanan seçime ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Gülle, “Dünyanın neresinde olursanız olun matematik ve rakamlar kesinliğin en doğru ifadesidir. 14 kişinin oy kullandığı ve 3 adayın olduğu ve sadece ikisinin seçileceği bir denklemde 5 oy her durumda başkan yardımcılığı için yeterlidir." dedi

TİM Başkanı Gülle'den Sektör Kurulu seçimleriyle ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısının ardından seçimler hakkında oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının giderilmesi için seçimlerde yaşananlarla ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, 18 Mayıs tarihinde Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu toplantıda Sektör Kurulu Başkanı ve 2 Başkan Yardımcısı seçimi için oylama yapıldı. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi bu seçim ve akabinde neden olduğu suni tartışmalardır. Ben her zaman halkımızın yüzünü güldüren açıklamalar yapan bir başkan olarak karşınıza çıktım. Ama bugün bu suni tartışmaların kamuoyunu daha fazla meşgul etmemesi için maalesef bu toplantıyı organize etmek zorunda kaldım” dedi.

"SEKTÖR KURULU BAŞKANLIĞI'NA ADAY DEĞİLDİM"

Sektör Kurulu’nun 14 temsilciden oluştuğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, “İlk oylama Sektör Kurulu Başkanlığı için yapıldı. TİM Başkanı olmam nedeniyle ben sektör kurulu başkanlığına aday olmadım. Bu turda oy çokluğu ile GAİB Koordinatör Başkanımız Fikret Kileci Başkan seçildi. İkinci tur oylama benim de aday olduğum 2 Başkan Yardımcılığı için yapıldı. Tartışmalara sebep olan da bu seçimdir. Dünyanın neresinde olursanız olun matematik ve rakamlar kesinliğin en doğru ifadesidir. 14 kişinin oy kullandığı ve 3 adayın olduğu ve sadece ikisinin seçileceği bir denklemde 5 oy her durumda Başkan Yardımcılığı için yeterlidir. Fakat matematiği, hakkı-hukuku ve demokratik kültürü by-pass etmek isteyenleri bu seçimde de üzülerek gördük” diye konuştu.

TUTANAKLAR ORTADA

Yakın dönemde Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü’nün temsilcileri ile bölgesel toplantılarda bir araya gelerek, istişarelerde bulunduklarını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu görüşmelerin neticesinde gördüğümüz destek ve teveccüh ile Tekstil ve Hammadde Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına aday gösterildim. Bugün geldiğimiz nokta bizim için son derece şaşırtıcıdır. Bizi mutlu eden hizmetlerimiz, hedeflerimiz ve ihracatımızdaki gurur tablosunu konuşmaktır. Bunun dışındaki tartışmalar üzücüdür. Seçimlerin nasıl yapıldığı ve oy verme şekli süreci ile ilgili tutanaklar ortadadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmeliğin 23., 27. ve 45. maddeleri bunu net bir şekilde ifade eder. Bu dayanakla bu sektör kurulunda Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Ben bunları değil ihracatımızı ve ihracat vizyonumuzu konuşmak isterdim” dedi.

Dört yıldır ülke ekonomisini ve ihracatını dert edinip gece gündüz, pandemi dinlemeden sahada çalıştıklarının altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Gayretlerimizin karşılığını da Allah’a çok şükür tüm ülkece görüyoruz. Neler yaptığımızı burada tek tek anlatmak istesek toplantı çok uzar” ifadelerini kullandı.

İhracat ailesi olarak dört yılda imza attıkları icraatleri sıralayan TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasına şöyle devam etti: “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş olmak üzere ihracatçılarımızın bize verdikleri destek ve cesaretle son 4 yılda ihracatçı firma sayısı 65 binden 103 bine yükseldi. İhracatçılarımızın 217 sorunu çözüme kavuştu. Yönetimi devraldığımız 2018 yılından bir yıl önce 164,5 milyar dolar olan ihracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 225 milyar doları aştı. 2021 yılında bayrağımızı 230 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 123 ülkede Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attık. Bugünün verilerinden hareketle 2022 hedefimiz olan 250 milyar doları da aşacağımız bugünden netleşti. 4 yıl önce ulaşılamaz olarak teslim aldığımız meclisimizi adeta bir istişare mekanizmasına dönüştürdük. Bu başarı bu birlikteliğin sonucudur.”

“61 ihracatçı birliğimizin seçimleri, mevzuat hükümleriyle; Kardeşçe, birliktelik ruhuyla ve sektör ihracatçılarımızı nasıl bir adım öteye taşıyabiliriz düşüncesiyle ve ortak vizyonuyla gerçekleşti” ifadelerini kullanan TİM Başkanı İsmail Gülle, “61 ihracatçı birliğimizin seçimlerinde taraf gözetmeksizin her adayımıza eşit mesafeyle yaklaştık. Çünkü ülkümüz, arzumuz, mefkuremiz ortak. Tek arzumuz ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisine hizmet etmek ve bu milletin hizmetkarı olmaktır” dedi.

Tartışmalara neden olan seçimin yaşandığı Tekstil ve Hammaddeleri Sektöründeki ihracat rakamlarının kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türk Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü küresel ihracatta 6.’lıktan 5.’liğe yükseldi. Dünya ihracatından aldığı payı %2,8’den %3,6’ya çıkardı. Tekstil ve Hammaddeleri sektörümüzün gelecek vizyonu ise Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden birisi yapmaktır. Biz ülkemiz için gece gündüz demeden bu kadar çalışırken bazı arkadaşlarımız da maalesef farklı amaçlarla çalışmış. Biz göreve geldiğimiz 2018 yılında “Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye vizyonuyla yola çıkmıştık. Bugün de Allaha çok şükür aynı vizyonla Türkiye ekonomisi için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

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