Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı, Adana Müze Kompleksi'nde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) düzenlenen 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül töreninde konuştu.

Birliğin 7 senedir anlamlı bir yarışma düzenlediğini belirten Gülle, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve katma değerin öneminden bahsetti.

Gülle, Türkiye'nin önünde hedefleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye bu sene 170 milyar dolar ihracata gidiyor. Önünde de büyük hedefleri var. Bu ihracat hedeflerini ya milyonlarca ton üretimle yapacak ya da değerli ürünlerle yapacak. İkisinden birisini tercih edecek. Biz aslında yolumuzu seçtik. Katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünleri üretmek ve satmak durumundayız. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte bu akşam olduğu gibi gençlerimizi, gençlerimizin hayallerini bizim endüstrimizin deneyimiyle birleştirerek ortaya çıkan bu değerlerle yapacağız. Biz 3-5 dolara satılan malları, ne zaman 10-15 dolara satarız, bunları konfeksiyon haline getirir ne zaman 30-40-50 dolarlara gider, işte bizim aradığımız yol bu. Bu yolu yapmak için gerekiyorsa biz bu yola gideceğiz, bunun geri dönüşü yok. Bunu yapan ihracatçı birliklerimiz var. 30 senedir bu yarışmaları yapan, Türkiye'nin moda ve tasarımcısı olan arkadaşlar var."

"BU ÜLKENİN KALKINMASI İHRACATLA OLACAK"



Yarın ekim ayı ihracat rakamlarını Bakan Pekcan ile Adana'da açılayacaklarını bildiren Gülle, "Adana'nın 1,8 milyar dolarlık ihracatı Adana'ya az. Adana'nın bu kadar potansiyeline, tarımına, üretimine, sanatçısına, lezzetine, festivaline 1,8 milyar dolar ihracat az. Türkiye'nin 11. ihracatçı ili." diye konuştu.

Gülle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, yolu ihracatla olacak. Üreteceğiz ve satacağız. Daha fazla satarak biz bu ülkeyi gelişmiş 10 büyük ülke ekonomisi içerisine sokacaksak yolumuz ve hedefimiz belli. O yüzden gençlerimizi bu işlerin içerisinde koşturmamız lazım. Onların dinamizmi bizim için önemli."

Diğer konuşmacılar



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin, dünya tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin başında geldiğini belirterek "Türk tekstil sektörünün dünya ile rekabet gücünün artması ise teknoloji düzeyinin yükseltilmesine, inovasyon çalışmalarının çoğaltılmasına, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına ve moda-marka çalışmalarının yoğunlaştırılmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de kentin yıllık ihracat rakamının 1,8 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak "Bu rakam Adana'ya yetmez. Kentimiz ihracat rakamlarında 10 milyar dolarları geçmesi lazım." dedi.

TİM Başkanvekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ihracatlarının günden güne katlanarak arttığını dile getirdi.

Hükümetin ihracata verdiği desteklerle, yerli üretimleri artırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kıvanç, "İhracatçılar olarak son zamanlarda hükümetimizin büyük desteğini gördük." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri sunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ