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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TİM Başkanı Gültepe: 2025'te daha fazla üretimi destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum - İş-Yaşam Haberleri

        TİM Başkanı Gültepe: 2025'te daha fazla üretimi destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe, üretici ve ihracatçı için zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "2025'te daha fazla üretimi ve ihracatçıyı destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum, en zor geride kaldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:07
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        2025'te daha fazla destekleyici politika beklentisi
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ve 77 maddelik İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nın açıklandığı toplantıda konuştu.

        Geçen yılın zorlu olmasına rağmen ihracatta 262 milyar dolar gibi iyi bir rakam yakaladıklarını dile getiren Gültepe, "Özellikle rekabetçilik konusunda bazı sektörlerimiz çok sıkıntı ve sorun yaşadı ama her ne olursa olsun bazı sektörlerimizin de iyi ihracat yapmasıyla 262 milyar dolar ve yüzde 2,5 büyümeyle güzel bir yıl oldu. 2025'e geldiğimizde yine önümüzdeki hedef 280 milyar dolar ve bu da bize yaklaşık yüzde 7'lik bir artış yapmamız gerektiğini ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

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        Gültepe, 2024'ün üretici ve ihracatçı için en zor sene olduğunu ancak buna rağmen ihracatta artış yakaladıklarını anımsatarak, "Özellikle faizle, enflasyonla yapılan çalışmaların yavaş yavaş sona erdiğini ve bundan sonra 2025'te daha fazla üretimi ve ihracatçıyı destekleyecek nitelikte politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum, en zor geride kaldı." diye konuştu.

        "Eximbank ve Türk Ticaret Bankasının destekleri ümitlerimizi artırıyor"

        TİM Başkanı Gültepe, bu yılın ilk 3-4 ayında zorlukların devam edeceğini, bu sürecin maksimum 6 ay sürebileceğini kaydederek, yılın ikinci yarısında ihracattaki artışın hızlanacağını söyledi.

        Ticaret Bakanlığının ihracatçılara sunduğu desteklere işaret eden Gültepe, bu desteklerle birlikte diğer bakanlıkların da gelecek dönemde ihracata öncelik vereceğini düşündüklerini anlattı.

        Gültepe, TİM olarak, bütün birlikler ve STK'lar ile işbirliği yaptıklarını ve ortak akılla beraber çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Özellikle son 1,5 yıl içerisinde Eximbank ve Türk Ticaret Bankasının verdiği destekler finans konusunda ümitlerimizi artırıyor." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

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