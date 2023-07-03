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TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi: 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 düşüşle 20,9 milyar dolara gerilediğini belirterek, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaşanan iş günü kaybının düşüşte etkili olduğunu bildirdi

TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi: 
AA

TİM'den haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada konuya dair değerlendirmeleri yer alan Gültepe, 23 Haziran'da 2 milyar 121 milyon dolarla günlük ihracat rekoru kırdıklarını hatırlattı.

Buna karşın Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan iş günü kaybının haziran ihracatına olumsuz yansıdığını anlatan Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre haziranı 20,9 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını kaydetti. Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 ekside olduklarını, 2023'ün ilk yarısını da yüzde 1,8 ekside kapattıklarını aktardı.

Son 12 aylık ihracatın ise 251,9 milyar dolara ulaştığını kaydeden Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla yine otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 2,4 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,3'er milyar dolarla elektrik-elektronik ve çelik şeklinde sıralandı. Geçen ay zeytin ve zeytinyağı ile gemi ve yat sektörlerimizin ihracatında dikkat çekici artışlar kaydettik. 17 ilimiz ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan ilk 5 kentimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Haziranda 1.418 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 1,46 dolara yükseldi. Parite önceki iki ayda olduğu gibi haziranda da ihracatımıza pozitif yansıdı. Parite etkisi 279 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak ilk 6 ayı değerlendirdiğimizde parite nedeniyle hala 367 milyon dolarlık kaybımız var."

Mustafa Gültepe, haziranda en fazla ihracat yapılan ülkelerin 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1'er milyar dolarla İngiltere ile İtalya şeklinde sıralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Haziran'dan gerçekleştirilen TİM Genel Kurulu ve İlk 1.000 İhracatçı ödül törenini hatırlatan Gültepe, etkinlikte ihracatçıların taleplerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletme fırsatı bulduklarını anlattı.

Gültepe, asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi yönündeki taleplerinin yanıt bulduğunu, yıl sonuna kadar uygulamanın devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan, kurun geldiği seviyeyi de rekabetçiliğimiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Fiyat belirleme noktasında elimiz bir ay öncesine göre çok daha güçlü. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giderek politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e çıkardı. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesini ihracat ailesi olarak olumlu karşılıyoruz. Biz sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 265 milyar dolarlık hedefimizi yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belli dönemlerde takvim etkisini hissetsek de büyük resme baktığımızda hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

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