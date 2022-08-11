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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2008 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 6-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında '2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi' temasıyla on üçüncüsü gerçekleşen Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin son 20 yılda büyüyen ve genişleyen diplomatik ağının, ülkenin ihracatına ve ihracatçısına olan katkılarına dair önemli mesajlar verdi.

'BÜYÜKELÇİLİK AÇTIĞIMIZ ÜLKELERE İHRACAT ARTTI'

İletişim ve ulaşım teknolojilerinin sunduğu imkanlara rağmen, uluslararası ticarette bilgi asimetrisinin varlığını sürdürdüğünü ve Türk ihracatçısının, faaliyet gösterdiği pazarlarda karşılaştığı bu engelleri Türkiye'nin dış misyonları sayesinde daha rahat aştığını dile getiren Gültepe, "İhracatçılar olarak şunu biliyoruz ki, güçlü bir diplomatik ağ ticaretimizin önünü açıyor. Türkiye şu anda, 253 dış temsilciliğiyle en çok dış temsilciği olan dördüncü ülke konumunda. 2008-2016 yılları arasında büyükelçilik açtığımız 39 ülkeye ihracatımızın ortalama yüzde 27 arttığını görüyoruz. Diplomatik misyonlarımızın, ticaretimize doğrudan katkısının yanında hariciyemizin diplomatik kazanımları hem ülke imajımızı güçlendiriyor hem de ihracatçılarımıza iş yapma kolaylığı sağlıyor. İhracatçılar olarak bizler de diplomasimizin açtığı yollarda, kuracağımız ticari ilişkilerle yürüyerek ülkemize katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

'BAŞARILARIMIZ TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'

Ticaret ile diplomasinin birlikte gelişen ve birbirinden güç alan faaliyetler olduğunu ve tarihin ilk konsolosluk örnekleri olarak görülen Antik Yunan'daki prohenosların da diğer site devletlerinde tüccarların haklarını korumak için tesis edildiğini hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kamu diplomasisinin etkin bir yöntemi olan ticaretin aynı zamanda en önemli yumuşak güç unsurları arasında bulunduğunu belirtti.

İhracatçılar olarak, bir yandan üretim ve yatırımları ile Türkiye'nin konvansiyonel gücüne destek olurken diğer yandan yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetleri ile Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarına katkı sağladıklarını ifade eden Gültepe, Türkiye'nin bu yılki değerlendirme ile küresel yumuşak güç endeksinde 27 basamak birden atlayarak 22'inci sıraya yükseldiğini kaydetti.

Gültepe, "Bugün ihracatçılarımız, yıllık ihracatını 250 milyar dolara taşımış, 200'den fazla ülke ve bölgede bayrağımızı dalgalandıran bir konuma erişmiştir. Hazır Giyim, Demir-Çelik, Mobilya, Müteahhitlik Hizmetleri ve Gıda sektörlerinde marka bir ülkeyiz. Savunma, Havacılık, Elektrik-Elektronik, Makine ve Metal sektörlerindeki başarılarımız tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İhracat ailemiz, yurt dışındaki yatırımları ve 5000'i aşkın noktadaki mağaza ve satış noktalarıyla ülkemize prestij katıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

'İŞ DÜNYASI VE BÜYÜKELÇİLER ARASINDAKİ KORDİNASYON İLE VERİMLİ SONUÇLAR ÜRETİYORUZ'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ticaretin doğası gereği toplumlar arasındaki etkileşimi geliştiren, çatışma yerine uzlaşmayı esas alan bir yapıya sahip olduğunu, Türkiye'nin diplomatik misyonlarının, ticaretlerinin önünü açtığı gibi, kendilerinin de ticari faaliyetleri ile diplomatik temsilcilerinin elini güçlendirdiğini vurguladı.

İş dünyası temsilcileri ve büyükelçiler arasındaki koordinasyonun güçlendikçe, Türkiye adına daha verimli daha etkin ve daha faydalı sonuçlar ürettiklerinin altını çizen Gültepe, "Küresel ekonomide ve güvenlikte endişelerin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde ticarette oluşabilecek aksaklıklara karşı, her daim yanımızda olan büyükelçilerimizle ihracat ailemizin yakın çalışmasının devam etmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Benzer şekilde ihracatçılarımızın geliştirdiği ticari ilişkilerin, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde dış politikamızın elini güçlendirecek bir niteliğe sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.