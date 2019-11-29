TİM'den yapılan yazılı açıklamada "Duruşundan asla taviz vermeyecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılarımız, dış ticaret fazlası veren Türkiye davası için çalışmaktadır.

Yetkisiz kişilerce itibarımızı zedelemeye yönelik kötü niyetli olarak yapılan sosyal medya paylaşımları, beğeniler ve tüm sosyal medya işlemleri hiçbir suretle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle ve kurumumuz görüşlerini temsil etmemektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz" ifadelerine yet verildi.