Endeks, halka açık piyasa değeri belirli bir düzeyin üzerinde olan ve TİM tarafından her yıl açıklanan İlk 1000 ihracatçı listesinde yer alan firmalardan oluştu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, TİM İhracat Endeksi´nin "izlenmesi gereken" bir endeks olduğunu belirterek, "İhracat yapabilmek, global üretim sürecinin içinde yer alabilmek başlı başına bir donanım istiyor. Endeksin performansı da bunu yansıtıyor" dedi.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye´de sermaye piyasalarının çatı kuruluşu olan Borsa İstanbul´un 30 yılı aşkın tecrübesiyle bu alanda uluslararası düzeyde söz sahibi bir kurum olduğunu söyledi ve "İhracatçı firmalarımızın Borsa´daki başarı performansını göstermek için Borsa İstanbul ile TİM İhracat Endeksi´ni hayata geçirdik" dedi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL ÜZERİ ŞİRKETLER GİRECEK



TİM olarak ihracatçı firmaların Borsa´daki başarı performansını göstermek için Borsa İstanbul ile TİM İhracat Endeksi´ni hayata geçirdiklerini belirten Gülle, TİM İhracatçı Endeksi´ne dâhil olacak firmaların kriterleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Temel olarak; bir firmanın TİM İhracat Endeksi´ne dâhil olabilmesi için; TİM´in İlk 1000 ihracatçı listesinde olan ve Borsa İstanbul içerisinde Yıldız Pazar´da ya da Ana Pazar´da işlem gören şirketlerden biri olması gerekiyor.

"Ancak, doğrudan değil başka firma üzerinden ihracat yapan, yani ihraç kayıtlı satış yapan firmalarımız da var. Eğer bu firmalar ilk 1000´deki firmaların ihracatı kadar, ihraç kayıtlı satış yapıyorlarsa, onları da bu gruba alacağız.

"Son olarak, endekse girebilecek şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının Piyasa Değerinin son üç aylık ortalaması 50 milyon lira üzerinde olmalı. Yeni halka arz edilmiş şirketler de bu giriş şartlarını sağlıyorlarsa, endekse alınacaklar."

55 ŞİRKET TİM İHRACAT ENDEKSİ'NDE

Bu şartları sağlayan 55 ihracatçı firmanın TİM İhracat Endeksi´ne dahil olduğunu ifade eden Gülle, bu rakamın yeni halka arzlarla birlikte daha da artacağını söyledi.



TİM İhracat Endeksi´nin BİST tarafından yayınlanan diğer endekslerden çok daha yüksek bir getiri performansına sahip olduğunu kaydeden Gülle, "Şöyle ki, endeksimizi 2013 yılında hayata geçirmiş olsaydık, BIST100, BIST Sınai, BistMal gibi endeksleri geride bırakan, yüzde 160 getirisi olan bir endeks olacaktı. TİM İhracat Endeksi, tam da bu yüzden çok büyük bir önem arz ediyor" dedi.

KURUMSAL ALICISI DA HAZIR OLACAK

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya da TİM ile çalışmalara TİM bünyesinden daha çok şirketin Borsaya gelmesi kapsamında başladıklarını söyledi. Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Borsa İstanbul olarak hep iyi şirketler Borsaya gelsin, biz onlar için geniş kitlelerden sermaye toplayalım, borçsuz büyüsünler ve büyümelerinden geniş kitleler pay alsın istiyoruz.

"TİM şirketleri de iyi şirketler. Bu noktada ne yapabiliriz diye kafa yorarken TİM Genel Sekreteri Halil Bader Arslan´ın `Sizin bir ihracat endeksiniz var mı´ sorusu bu projeyi tetikledi.

"İhracat yapabilmek, global üretim sürecinin içinde yer alabilmek başlı başına bir donanım istiyor. Organizasyon yapınız, insan kaliteniz, üretim süreçleriniz dünya standartlarında olmak zorunda. Endeksin performansı da herhalde bunu yansıtıyor.

"Eğer portföy şirketlerimiz bu ve ilerde yapacağımız benzer endekslere dayalı fonlar oluşturabilirse ve bu fonlar büyürse, yeni bir TİM şirketi halka arza geldiğinde kurumsal alıcısı da hazır olacak.

"Bu endekste ağırlık sınırlamamız var, bir hissenin ağırlığı yüzde 10´u geçemiyor. Amacımız endekste yer alan tüm şirketlerin gerçekten bir ağırlığı olması. Bunu da en çok endekse yeni girecekler, halka arzı yeni gerçekleştirecekler için düşündük."

Borsa İstanbul ve TİM işbirliği ile hesaplanacak olan endeks, Borsa İstanbul´da işlem gören, TİM tarafından ilan edilen "TİM İlk 1000 Listesi"nde bulunan veya yıllık finansal raporlarındaki ihracat tutarı söz konusu listenin son sırasında yer alan şirketin ihracat tutarından yüksek olan şirketlerin paylarının fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturuldu.

Endeksin fiyat ve getiri versiyonları, TL, ABD doları ve Euro bazında olmak üzere 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren kapanış verileri ile hesaplandı. 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise TL fiyat versiyonu gün içinde 10 saniye aralıklarla, diğer versiyonları ise gün sonunda bir kez hesaplanarak yayımlanacak.

Endekste yüzde 10 ağırlık sınırlaması uygulanacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının ilk iş günlerinde endeks içindeki ağırlıklar en yüksek yüzde 10 olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca her işgünü sonunda ağırlıklar kontrol edilerek ağırlığı yüzde 13´ü geçen en az bir pay olması durumunda dönem başı beklenmeden ağırlıklar yüzde 10´a çekilecek.

Halka arz edilerek Borsa İstanbul´da işlem görmeye başlayacak şirketlerden endeks kurallarında belirlenen şartları sağlayanlar da işlem görmeye başladıkları gün endekse dahil edilecek.

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