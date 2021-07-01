TİM ile MÜSİAD arasında iş dünyasında kadınların gücünü artıracak iş birliği

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi arasında, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü (MoU) kapsamında taraflar, çalışma alanlarında ve çalışanları arasında ortaklık ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen iş birliği protokol törenine, TİM Başkanı İsmail Gülle ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile iki kurumun üyeleri katıldı.

Ortak çalışma alanlarında ve çalışanlar arasında ortaklık ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu ile MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz tarafından imzalandı.

- "Türkiye markasının gelişimine katkı sağlıyorlar"

İmza töreninde konuşan Gülle, yapılan protokolün iş dünyasında kadınların gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

TİM olarak kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak amacıyla TİM bünyesinde, 2018 yılında, TİM Kadın Konseyi’ni kurduklarını hatırlatan Gülle, "Konsey, çok kısa bir süre içerisinde, TİM Women Export Talks’lardan fiziki ve sanal ticaret heyetlerine, İhracatta Sıfır Atık Projesi’nden TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu’na kadar pek çok önemli projeye imza attı. Protokol, iş dünyasında kadınlarımızın gücünü artıracak. TİM Kadın Konseyi ve MÜSİAD Kadın Komitesi üyelerimizin her biri firmalarında önemli işlere imza atıyor, Türkiye markasının gelişimine, katma değerli ihracata katkı sağlıyor." dedi.

- "Girişimcilere sağladığımız destekleri artırmalıyız"

Türkiye’deki kadın girişimcilerin durumuna değinen Gülle, şunları kaydetti:

"2020 verilerine göre, Türkiye’de kurucusu veya ortağı kadın olan startup'ların oranı yalnızca yüzde 14. Söz konusu startup’ların aldıkları yatırım oranı ise 43 milyon dolar ile toplam yatırımların yüzde 30’u seviyesinde. İlk 10 yatırım içerisinde TİM-TEB Girişim Evi’nden 3 kadın girişimcimiz de yer alıyor. En az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranı Türkiye’de yüzde 22 iken, bu oran ABD’de yüzde 35... Rakamlar açık bir şekilde gösteriyor ki kadın girişimci sayımızı ve girişimcilere sağladığımız tüm destekleri artırmamız gerekiyor. Bu anlamda, ülkemizin en çok çalışan ve üreten STK’ları arasında yer alan TİM ve MÜSİAD olarak önemli bir adım atıyoruz. Çalışma alanlarımızda ve çalışanlarımız arasında ortak hareket kabiliyetimizin ve karşılıklı iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz."

- "TİM Kadın Konseyimiz ve MÜSİAD Kadın Komitesi, anlamlı bir iş birliği kültürü geliştirecek"

Protokolle birlikte, iş birliği projeleri kapsamında gerçekleşecek yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde iki kuruluşun birbirine destek sağlayacağını dile getiren Gülle, "İki kuruluş, yurt dışında gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, pazar araştırmaları, ticari fuar ve sergilerle ticari heyet organizasyonlarında üyelerine duyurular yapacak, katılımlarını teşvik edecek. Bununla birlikte eğitimler, seminerler, Ortak Avrupa Birliği projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve ikili görüşmeler konularında TİM Kadın Konseyimiz ve MÜSİAD Kadın Komitesi, anlamlı bir iş birliği kültürü geliştirecek." ifadelerini kullandı.

- "Kadınların üretim, ticaret ve ihracatta daha fazla yer almaları için faydalı olacak"

Abdurrahman Kaan ise TİM’in dış ticaret gerçekleştiren iş insanlarının dış ticarette rekabet avantajı elde edebilmeleri için çalışmalar yürüten ve ihracatçılara destek olmak adına çeşitli projelere katkı sunarak iş dünyasındaki dayanışmayı güçlendiren kurumlardan biri olduğunu dile getirdi.

Kaan, konuşmasına şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak, TİM ile birlikte kadın girişimcilerimizi, ihracatçılarımızı destekleyerek, iş dünyasında daha etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda imzalanan anlaşmanın, Türkiye’de kadınların üretim, ticaret ve ihracatta daha fazla yer almaları noktasında son derece faydalı bir adım olacağına inanıyorum. Söz konusu iş birliğinin kadın iş insanlarımıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- "Kadın dayanışması, milli dayanışma ruhumuzla örtüşüyor"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu da, "TİM Kadın Konseyi, İsmail Gülle Başkanımızın önderliğinde, 2018 yılında, toplumun her kesiminin ihracatta etkin rol alması vizyonuyla kuruldu. Konsey olarak bu süreçte giderek büyüdük, her geçen gün farklı alanlarda projelerle, ‘İhracatta biz de varız’ dedik. TİM Women Export Talks’ları, fiziki ve sanal ticaret heyetleri düzenledik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, İhracatta Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdik. TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaşarak, yarınlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirdik. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla güçlerimizi birleştirmenin, beraber değerli projelere imza atmanın, ihracatımızın ve iş dünyamızın geleceği adına büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Çünkü bizler, sivil toplum bazında kadın dayanışmasının, milli dayanışma ruhumuzla ve milli hedeflerimizle örtüştüğüne inanıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle beraber, inşallah bundan sonra daha da güçlü olacağız." şeklinde konuştu.

- "Kurumlarımız arasındaki iş birliği daha da güçlenecek"

MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz ise imzalanan anlaşmanın, kurumlar arasında var olan iş birliğini daha da güçlendirerek, kadınların iş dünyası ve dış ticaretteki etkinliğinin artması yönünde önemli bir adım olacağını söyledi.

Öz, "MÜSİAD olarak kadın kimliğine verdiğimiz gerçek saygı ve destekle önemli bir rol üstleniyoruz. Kadın Komitemiz, olarak de aynı anlayışı, iş hayatı içerisindeki kadınlara sağlamak için çalışıyor. 250’ye yakın iş kadını üyemiz ve 81 ilde var olan şubelerimizin her birindeki kadın komitelerimizi tamamlayarak tam anlamıyla ülkemizin uzun vadeli hedeflerine var gücümüzle ortak olmayı amaçlıyor, bu uğurda çalışmalarımızı ve projelerimizi olgunlaştırıyoruz." dedi.