Yılın sonu yaklaşırken 'Yılın En İyileri' listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu kez ünlü Time dergisi yılın en iyi 10 filmini seçti
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10- Paddington 2
Seslendirme kadrosunda Brendan Gleeson, Hugh Grant, Ben Whishaw, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi ve Sally Hawkins gibi isimlerin yer aldığı Paddington 2'de, bir bota atlayıp geldiği İnglitere'de Brown Ailesi'yle yaşamaya başlayan Ayı Paddington'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Aldığı hediyeyi çalan kişinin peşine düşen Paddington sevimliliğiyle ilk filmi gölgede bırakıyor.
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9- Bohemian Rhapsody
Freddie Mercury rolünde Rami Malek'in harikalar yarattığı filmde Queen ve efsanevi solistinin öyküsü anlatılıyor. 2.5 saatlik süresi su gibi akan yüksek enerjisiyle dikkat çeken filmin başrolünde Queen'in enfes şarkıları da yer alıyor. Özellikle grubun 1986'daki Live Aid konserindeki performansını beyazperdeye yansıtan sahne unutulmaz...
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8- If Beale Street Could Talk
Moonlight filmiyle Oscar kazanan yönetmen Barry Jenkins'in yazar James Baldwin'in romanından uyarladığı film iki genç aşığın öyküsünü anlatıyor. Regina King'in performansıyla ön plan çıktığı film, sadece güzel bir aşk öyküsü değil aynı zamanda adalet sistemi hakkında da güçle şöyler söylüyor.
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7- A Star is Born
Daha şimdiden 2018'in en çok konuşulan, Oscar'ın en güçlü adayları arasında gösterilen filmde Lady Gaga ve Breadley Cooper başrolleri paylaşıyor. Kariyeri düşüşte olan bir country şarkıcısıyla keşfettiği ve hızla bir yıldız olma yolunda ilerleyen genç solistin aşkını konu alan film aynı zamanda Cooper'ın ilk yönetmenliği... Şarkılara dikkat!
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6- Can You Ever Forgive Me
Komedi filmleriyle tanınan Melissa McCarthy'nin 1970'ler ve 80'lerde birçok ünlü ismin biyografilerini yazan Lee Israel'i canlandırdığı film yılın sürprizlerinden. Bu ilginç gerçek hayat öyküsünde Richard E. Grant'ın eşlik ettiği McCarthy'nin adı 'Ey İy Kadın Oyuncu Oscar'ı için geçiyor.
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5- The Favourite
Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 18. yüzyıl İngilteresi'nde geçen filmi, entrikalar, ihtiras, kıskançlık ve ihanet dolu bir öykü anlatıyor. Başrol oyuncuları Emme Stone, Rachel Weisz, Oliva Colman'ın harika perfornmanslarının da desteğini alan film yıl boyunca festivallerin gözdesiydi.
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4- Eight Grade
Yönetmen Bo Burnham bu ilk uzun metrajlı filminde alaycı ve sevecen bir öykü anlatıyor. Ortaokuldan liseye geçmek üzere olan Kayla'nın okuldaki son haftasının anlatıldığı filmde genç oyuncu Elsie Fisher performansıyla göz dolduruyor.
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3- First Reformed
Taxi Driver, Raging Bull klasiklerin senaryolarında imzası bulunan usta Paul Schrader, yılın en güçlü filmlerinden birine imza atıyor. Oğlunun ölümünün ardından yolunu kaybeden bir papazın öyküsünü anlatan filmde Ethan Hawke'nin ödüllük olduğunu hemenr tüm otoriteler söylüyor.
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2- Won't You Be My Neighbor?
ABD'de Mr. Rogers's Neighborhood programıyla tanınan Fred Rogers'ın hayatına odaklanan bu belgeselin yönetmen koltuğunda Moran Neville oturuyor. Arşiv görüntüler ve Rogers'ın ailesi, arkadaşlarıyla yapılan röportajların yer aldığı belgesen, izlediğiniz belgesellere pek benzemiyor.
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1- Roma
Meksikala usa Alfonso Cuaron'un kendi çocukluk anılarından yola çıkarak çektiği Roma, Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan ödülüyle döndü. Bu kişisel film duygusuyla herkesi yakalamayı başarıyor. Birçok sinema dergisinin, eleştirmenin 2018'in en iyileri listesinin zirvesinde yer alan Roma, 14 Aralık'ta Türkiye'de de vizyona girecek.
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