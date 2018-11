5 | 10

6- Can You Ever Forgive Me

Komedi filmleriyle tanınan Melissa McCarthy'nin 1970'ler ve 80'lerde birçok ünlü ismin biyografilerini yazan Lee Israel'i canlandırdığı film yılın sürprizlerinden. Bu ilginç gerçek hayat öyküsünde Richard E. Grant'ın eşlik ettiği McCarthy'nin adı 'Ey İy Kadın Oyuncu Oscar'ı için geçiyor.