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7- A Star is Born

Daha şimdiden 2018'in en çok konuşulan, Oscar'ın en güçlü adayları arasında gösterilen filmde Lady Gaga ve Breadley Cooper başrolleri paylaşıyor. Kariyeri düşüşte olan bir country şarkıcısıyla keşfettiği ve hızla bir yıldız olma yolunda ilerleyen genç solistin aşkını konu alan film aynı zamanda Cooper'ın ilk yönetmenliği... Şarkılara dikkat!