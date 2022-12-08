TIME, 'Yılın Kahramanları'nı seçti

Dergide 'Yılın Kahramanları' olarak seçilen İranlı kadınlardan bahsedildi. Eski Time köşe yazarı Azadeh Moaveni, Shima adlı bir kadının fotoğrafına "Haklarını dünyadaki tüm erkeklerden daha cesurca savunan ülkemin kadınlarıyla ve kendimle gurur duyuyorum" notu düştü.

