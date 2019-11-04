Times: İnsan kaçakçıları Vietnamlı çocukları özel okullara kaydettirerek İngiltere'ye sokuyor

Times gazetesi, insan kaçakçılarının Vietnamlı çocukları İngiltere'ye getirmek için özel okullara kaydettirme yoluna gittiklerini, bu çocukların yasal vizeyle ülkeye giriş yaptıktan bir süre sonra ortadan kaybolduklarını bildirdi.

İngiltere merkezli gazetenin araştırmasına göre son 4 yılda yaşları 15 ve üzeri en az 21 çocuk özel okulda okumak için ülkeye geldikten sonra kayboldular.

Joshi Herrmann ve Katie Gibbons imzalı haber göre, insan kaçakçıları özel okullara ilk dönemin parasını yatırarak çocukları kaydettiriyor, çocuklar ülkeye "özel okul vizesi" olarak bilinen yasal bir vizeyle giriş yapıyor, okul yurtlarına ya da ailelerin yanına yerleştiriliyor, birkaç hafta ya da birkaç ay sonra ortadan kayboluyor.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet birimlerinin kayıp çocukları aradığı, ancak pek çoğunun bulunamadığı belirtiliyor.

Gazete çocukların manikür-pedikür dükkanlarında, esrar tarlalarında ya da seks işçisi olarak çalıştırılma riski altında olduklarını yazıyor.

3 yıl önce 16 yaşındayken kaybolan bir çocuk halen aranırken, bazı çocuklar İngiltere'deki manikür-pedikür dükkanlarında bulundu.

İngiltere'nin Essex bölgesinde geçen ay bir TIR içinde 39 ceset bulunmuş, kurbanların İngiltere'ye kaçak yollarla girmeye çalışan Vietnamlılar olduğu ortaya çıkmıştı.

Times gazetesi, İngiltere'deki insan kaçakçılarının en fazla hedef aldığı ilk 3 milletten birinin Vietnamlılar olduğunu kaydediyor.

Çocuk kaçakçılığı üzerine çalışan İngiltere merkezli bir hayır kuruluşu olan 'Every Child Protected Against Trafficking', Vietnamlıların başvurularında artış olduğunu bildiriyor. Hayır kuruluşu, 2012 yılında yapılan başvuru sayısı 135 iken, bu sayının 2018'de 704'e yükseldiğine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre, yıllık ücreti 25 bin sterlin olan Londra'daki Chelsea Independent College isimli okula kayıtlı 8 Vietnamlı çocuk ortadan kayboldu. Okulun bir eski çalışanına göre, kız çocuklarından biri gece yarısı yangın merdiveninden kaçtı.

Worcestershire bölgeindeki Abbey College'a 2017'nin Eylül ayında başlayan 15 yaşındaki başka bir kız çocuğunun Noel tatilinin ardından okula dönmediği, bir yıl sonra ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da sadece nakit para kabul eden bir manikür-pedikür dükkanında bulunduğu belirtiliyor.

Londra'daki bir başka okul olan Cambridge Tutars Collage'dan ise 2016'dan beri 4 Vietnamlı öğrenci kayıp.

https://www.youtube.com/watch?v=sXewfDkCwfo

Öğrencilerin kaybolduğu okullardan birinde öğretmenlik yapmış olan bir kişi, "Okul tatillerinin ardından geri dönmezlerdi. Sonunda birileri bunun Vietnamlı kızları sisteme sokmanın bir yolu olduğunu farketti" diyor.

Okulların bir dönemlik ücreti genel olarak 5 bin ila 10 bin sterlin arasında değişiyor.

Times, haberinde yer verdiği bütün okulların prosedürleri yerine getirdiğini ve kayıpları polise ve İçişleri Bakanlığı'na haber verdiğini kaydediyor.

Bütün çocukların İngiltere'ye yasal vizeyle girdikleri ve okullara kabul aşamasında İngilizce sınavından geçirilmedikleri de haberde yer alan bilgiler arasında.

'Okumaya geldikleri zannedilirken aslında köleliğe getiriliyorlar'

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Yvette Cooper, "Bu gerçekten şoke edici" diyor. "Evden binlerce kilometre uzağa okumaya geldikleri zannedilen çocukların aslında İngiltere'ye köleliğe getiriliyor olmaları akla hayale sığmıyor." Bakanlığı bu vize imkanını kötüye kullanmaya karşı harekete geçmeye çağıran yetkili, okullara da kabul sürecinde sorumluluk düştüğünü kaydediyor.

Gazeteci Joshi Herrmann, yasa dışı göçmenlerin Vietnam'dan Avrupa'ya gelirken genellikle Rusya'ya uçtuklarını, ardından araba ve kamyonlarla, çoğunlukla Letonya ve Belarus üzerinden Fransa'ya geldiklerini ve bu yolculuğun riskli olduğunu yazıyor.

Özel yatılı okul sisteminin tercih nedenini ise şu sözlerle açıklıyor:

"Özel yatılı okul sistemini kullanan insan kaçakçıları Vietnam'dan öğrenci getiren okullar için çalışan eğitim ajanslarından biriyle irtibata geçiyor. Eğitim ajansı aracılığıyla öğrenci, uluslararası öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelere hazırlanmasına yönelik dersler veren bir özel okula yazılıyor.

"Rusya üzerinden Avrupa'ya ve Avrupa kıtasında araçlarla yapılan yolculuğun bedelinin 10 bin ila 35 bin sterlin arasında değiştiği tahmin ediliyor. Bu, yatılı özel okul ücreti seçeneğini mantıklı kılıyor - buhar olup uçmadan önce bir uçak bileti ve bir dönemlik özel okul ücreti."