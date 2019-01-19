Times: Putin'in Belgrad'da sıcak karşılanması Batı için uyarı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Sırbistan'a yaptığı ziyareti ele aldığı başyazılardan birinde, Putin'e Belgrad'da sunulan sıcak karşılamanın, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden olması gerektiğini söylüyor.
"Putin'i karşılamak için onbinlerce coşkulu Sırp'ın Belgrad sokaklarına çıkması Avrupa çapında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı." diyen gazete "Balkanlar kendi iç krizlerimizle dolu kıyılarımızdan uzak görünebilir ancak sorunlu bölge hala çözülmemiş gerilimlerin barut fıçısı" ifadelerini kullanıyor.
Times, Putin'in ziyaretinin "bölgenin bir kez daha dünyanın büyük güçlerinin nüfuz için yarıştığı stratejik odak noktası haline geldiğini hatırlatan bir gerilme olduğunu" vurguluyor.
Gazete, bu durumun da İngiltere dahil tüm kıtaya, hem şiddet olaylarının tekrarlanması potansiyeli hem de organize suç ve olası kontrolsüz göç üzerinden tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Yazı şöyle devam ediyor;
"Putin'in sıcak bir şekilde karşılanması, kısmen Rusya ve Sırbistan arasındaki derin kültürel ve dini bağları yansıtıyor. Aynı zamanda Putin'in Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddetmesine gösterilen takdiri de gösteriyor. Belgrad'dan 2008'de bağımsızlığını ilan eden, çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu bu bölgenin statüsü sorununu çözmek, bölgede kalıcı istikrar için anahtar önemde olmaya devam ediyor. Batı, sınır sorunlarını çözmeyi NATO ve AB üyesi olmanın ön şartı olarak koydu. Ancak bu strateji şu ana kadar pek başarılı olamadı. Kosova dışındaki dört eski Yugoslav ülkesi AB adayı. Ancak Sırbistan'ın 2014'te başlayan katılım müzakerelerinde çok az mesafe alındı. Karadağ ise NATO'ya giren tek ülke oldu."
Avrupa'nın sorunun elinde pek fazla koz bulunmaması olduğunu belirten Times, AB'nin kamuoyunun genişleme iştahını kaçıran iç sorulara odaklandığını söylüyor. Aynı zamanda daha önce AB'ye giren bazı ülkelerin bu alanda geriye gitmesine tepki olarak, birliğin hukukun üstünlüğüne daha da odaklanmasının, AB adayları için giriş seviyesinin daha da yükseltilmesiyle sonuçlandığı vurgulanıyor.
Buna karşın, Batı'nın Makedonya, Yunanistan ile yaşadığı isim sorununu aşmasıyla önemli bir kazanım elde ettiğini söyleyen Times, böylece yeni adıyla Kuzey Makedonya için NATO'ya katılma ve AB'yle müzakerelere başlama yolunun açılacağını vurguluyor. Times, Salı günü Yunan Parlamentosu'nda bu konudaki anlaşmanın oylanacağını söylüyor ve yazıya şu uyarıyla son veriyor;
"Anlaşmanın parlamentoda onaylanmaması, etnik azınlıkların ayrılıkçı taleplerini tetikleme riskini beraberinde getiriyor. Bu da bölgede bir domino etkisi yaratabilir. Bu durumdan tek çıkar sağlayacak ise Putin olur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.