Times: Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yaptırım çağrısını reddetti

İngiliz Times gazetesi, dün Türkiye'nin ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son açıklamalarına sayfalarında yer verdi. Gazete, Türkiye'nin "uygun olmadığı" gerekçesiyle tek taraflı yaptırımlara uymayacağını duyurduğunu yazdı.
Times'taki haber, gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.
Haberde, ABD'nin geçen hafta bu konuda lobi faaliyetlerinde bulunmak için Ankara'ya bir heyet gönderdiği hatırlatılıyor.
Times'taki haber daha sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta sarf ettiği şu sözleriyle sürüyor:
"Biz İran'dan petrol alıyoruz. Ve uygun şartlarda alıyoruz. Nereden alacağız, diğer seçenek ne?"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile düzenlediği ortak basın toplantısında da, "İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur" demişti.
Times'taki haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de İran karşıtı bir ittifakı güçlendirmeye çalıştığı ancak Türkiye ile İsrail arasındaki gergin ilişkilerin durumu karmaşık hale getirdi,ği belirtiliyor:
"Suriye'de yeniden kılıçlar çekilirken, ABD ve İran yine ağız dalaşına girmiş durumda. Hem Trump hem de (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo hafta sonundan bu yana İran rejimini kınadı. Pompeo'ya göre İran bir mafya gibi yönetiliyor.
"Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığı ve İran üzerinde önemli etkisi olan Türkiye ise kilit bir müttefik olma potansiyeline sahip."
Times'taki haberde Türkiye ve İran arasındaki yıllık ticaret hacminin 5 Milyar Dolar olduğu; Tahran'dan büyük oranda petrol ve doğalgaz alan Türkiye'nin İran'a en büyük ihracının ise altın olduğu belirtiliyor.
Haber şu satırlarla noktalanmış:
"Erdoğan rejimi ekonomisine yeni bir darbeyi göze alamaz ancak Türkiye'de Merkez Bankası'nın dün faiz oranlarını artırmayacağını duyurmasının ardından Türk Lirası hemen değer kaybetti. Bu karar açıkça Sayın Erdoğan'ın talimatıyla alınmış bir karar. Kendisi daha önce faizi, "her türlü kötülüğün anası babası" olarak gördüğünü söylemişti.
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