TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor, 1-0'lık skora adeta abone oldu. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından İrfan Buz ile yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, tecrübeli hoca ile çıktığı 3 maçı da 1-0 kazandı.
Adanaspor karşılaşmasını 8. dakikada Tayfur Bingöl'ün kaydettiği golle kazanan Timsah, ardından Giresunspor deplasmanından ise Özer Hurmacı'nın 46. dakikada fileleri havalandırmasıyla 3 puanla çıktı. Yeşil-beyazlılar, dün de Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin 69. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve böylece son 3 maçı da 1-0 kazanmış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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