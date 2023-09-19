Timsah Evi projesiyle birçok timsah türünü evinde besliyor
Meksika'nın Morelos eyaletinde yaşayan Andre Rocha, Timsah Evi projesiyle pek çok timsah türünü evinde besliyor
Meksika'nın Morelos eyaletinde yaşayan Andre Rocha, kendi geliştirdiği Timsah Evi projesi kapsamında birçok timsah türünü evinde yasal olarak besliyor.
Rocha, Timsah Evi projesi kapsamında düz yüzlü kayman, Amerikan timsahı, Nil timsahı, morelet timsahı, Amerika alligatoru yetişitiriyor.
Rocha, yürüttüğü projeyle hem timsahların korunmasını hem de özel timsah türlerinin yetiştirilmesini hedefliyor.
İşte kareler...