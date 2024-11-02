Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Timur Selçuk'un 'Babamın Şarkıları' AKM'de

        Timur Selçuk'un 'Babamın Şarkıları' AKM'de

        Klasik Türk Musikisi'nin üstadı Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserleri "Babamın Şarkıları", 6 Kasım akşamı saat 20.30'da AKM'de müzikseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 00:12 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Timur Selçuk'un 'Babamın Şarkıları' AKM'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batı müziği ve klasik Türk musikisinin ruhunu bozmadan reklam ve film müziklerinden, tiyatro, oda müziği, müzikal, opera ve baleye kadar birçok alanda esere imza atan Timur Selçuk’un manevi birikimi üçüncü kuşak Mercan Selçuk Dans Topluluğu tarafından yaşatılıyor.

        Geçmişten gelen şarkıları bale ile yorumlayan Mercan Selçuk Dans Topluluğu, "Babamın Şarkıları" adıyla Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dans ve performansların harmanlandığı eşsiz bir anlatımla 6 Kasım akşamı saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Timur Selçuk
        #Babamın Şarkıları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi