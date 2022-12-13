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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu

Dört yıl önce oğlu Craig'i kaybeden Tina Turner, geçtiğimiz günlerde ise diğer oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Ünlü şarkıcının oğlunun vefat sebebi açıklandı

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  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, dört yıl önce oğlu Craig'i kaybetmişti. Tina Turner, kısa bir süre önce ise diğer oğlu Ronnie Turner'ın vefat etmesiyle sarsıldı. 62 yaşında evinin önünde yerde yatarken bulunan Turner, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

    83 yaşındaki Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada; Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi.

    Eşi Afida Turner, Turner'a birkaç ay önce kanser teşhisi konulduğunu dile getirmişti.
  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    "KEDER İÇİNDEYİM" DEMİŞTİ

    Tina Turner, oğlunun ölüm haberinin ardından sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşımda bulunmuştu. Turner, mesajında, "Ronnie, dünyayı erken terk ettin. Keder içindeyim ve gözlerimi kapatıp, seni düşünüyorum oğlum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    ANNESİYLE FİLMDE ROL ALMIŞTI

    Ronnie Turner, annesiyle birlikte 1993 yapımı 'What's Love Got to Do With' adlı biyografik filmde de rol almıştı. Ayrıca müzikle uğraşan Ronnie, Patrick Moten'la birlikte 'Manufactured' Funk grubunu da kurmuştu.
  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    İLK ACI 2018 YILINDA

    Tina Turner’ın diğer oğlu Craig Raymond Turner, 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Turner, oğlunun küllerini California sahilinden denize atmıştı.
  • Tina Turner'ın oğlunun ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    "O HER ZAMAN BENİM BEBEĞİM OLACAK"

    Şarkıcı, kül atma seremonisini sosyal medya hesabından paylaşarak, "59 yaşındaydı ama o her zaman benim bebeğim olacak" notunu yazmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Depo Photos

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