Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, dört yıl önce oğlu Craig'i kaybetmişti. Tina Turner, kısa bir süre önce ise diğer oğlu Ronnie Turner'ın vefat etmesiyle sarsıldı. 62 yaşında evinin önünde yerde yatarken bulunan Turner, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.