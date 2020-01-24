Çöpçatanlık uygulaması Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor.

Uygulamanın sahibi olan Match Group'un açıklamasına göre, yeni özellikler ilk olarak 28 Ocak'ta ABD'de devreye girecek. Şirket diğer ülkelerde uygulamanın ne zaman devreye sokulacağını açıklamadı.

Tinder'a getirilecek güvenlik özellikleri arasında acil yardım, konum izleme ve fotoğraf doğrulama da bulunuyor.

Şirket, yeni özellikler için internet üzerinden acil yardım ve kişisel güvenlik ürünleri sunan teknoloji şirketi Noonlight'la anlaştığını açıkladı.

Güncellemeyle kullanıcılar, polisi durumlarından haberdar edebilecek ve yüksek bir doğruluk oranıyla konumlarını bildirebilecek.

Kullanıcılar, biriyle buluşmadan önce o kişi hakkındaki bilgileri ve buluşma tarihini kaydedebilecek. Kullanıcının panik butonuna basması halinde bu bilgiler ve konumu güvenlik birimlerine iletilecek.

PlentyOfFish, OkCupid ve Hinge'in de sahibi olan şirket, bu yılın sonuna kadar bu çöpçatanlık uygulamalarına da ilave özellikler getirmeyi planlıyor.

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Fotoğrafları yapay zeka kontrol edecek

Tinder'da devreye sokulacak uygulamanın fotoğraf doğrulama özelliği ise sahte profilleri engellemeyi amaçlıyor.

Peki fotoğraf doğrulama özelliği nasıl çalışacak?

Kullanıcılardan gerçek zamanlı selfie'lerini göndermeleri istenecek ve bu fotoğraflar yapay zeka tarafından kontrol edilecek.

Çöpçatanlık uygulamaları ve diğer bazı internet platformları, kullanıcılarını korumak için yeterince önlem almamakla eleştiriliyordu.

İngiltere'de polis, 2018'de çöpçatanlık uygulamaları kaynaklı cinsel saldırıların dört yıl öncesine göre iki kat arttığını açıklamıştı.