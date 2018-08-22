Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi
Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki bir kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere New York'ta aynı yerde aynı saatte randevu verdi. Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana giden onlarca erkek ise neyle karşılacağını bilmiyordu.
22.08.2018 - 11:51 | Güncelleme:
Akıllı telefonlardaki flört uygulamaları, dünyanın her yerinde gittikçe daha popüler bir hale geliyor.
Eğer bu satırları okuyan sizler de bu çöpçatanlık uygulamalarını kullanıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var.
En meşhur çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ın nelere yol açabileceğine dair en son örnek ABD'nin New York şehrinde yaşandı.
Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.
Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen onlarca erkek, diğer erkeklerin de performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü.
Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.
Çeşitli kriterler sıraladı
Bu durumu sosyal medyada viral kılan ise Aponte ile buluşmaya meydana giden bir erkeğin olayları Twitter'dan paylaşması oldu.
Spencer adındaki bir kullanıcı meydana gelen bu olayı, "Size 21'inci yüzyılda flörtleşmek ve insanlığın düşüşü ile ilgili efsane bir olay anlatacağım. Bu benim başıma geldi, sizin de başınıza gelebilir" diyerek yazmaya başladı.
Spencer'ın tweetleri kısa sürede viral oldu, aynı zamanda yaşananlara dair başka videolar da ortaya çıktı.
Natasha Aponte ise sahneye çıkarak yaptığı konuşmada, randevulaşmanın zorlaştığını, herkesi aynı yere çağırınca neler olduğunu görmek istediğini aktardı.
Aponte, kendisinin bir ilişki için ideal biri olduğunu açıkladıktan sonra bazı kriterlere uymayan erkeklerin alanı terk etmesini istedi.
Ancak bu sırada alanda bulunan bazı erkeklerin Aponte'yi yuhladığı ve kendiliğinden gittiği görüldü.
Aponte, sırayla Trump'a oy verenlerin, sevgilisi olanların, eski kız arkadaşları tarafından terk edilenlerin alandan gitmesini istedi, bu sırada başka kriterler de sıraladı.
Viral pazarlama kampanyası olabilir
Sosyal medyadaki videolarda bu olayın sonunda neler yaşandığı görülmüyor.
Ancak Guardian'ın haberine göre Aponte'nin viral pazarlama şirketi olan Rob Bliss Creative ile çalıştığı ve alana büyük bir kamera ekibi ile geldiği ortaya çıktı.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre yaşananlarla ilgili bir video yakın zamanda internette paylaşılacak.
Bu da çöpçatanlık uygulamalarının kişisel alanlardan çıkarak bir pazarlama platformuna dönüştüğünün bir göstergesi.
Ayrıca Tinder gittikçe daha çok reklam alarak şirketlerin yatırım yaptığı bir uygulamaya dönüşüyor.
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Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi/tinder-da-gorustugu-butun-erkeklere-ayni-saatte-ayni-yerde-randevu-verdi-21135222113522
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