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        Tinerle sobayı yakarken yaralandı, 23 gün sonra öldü

        Muğla Marmaris'te Yener Durmuş adlı genç, 23 gün önce sobayı tinerle yakmak isterken ağır yaralanmıştı. Feci olayda hastanede yaşam mücadelesi veren Durmuş, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:54
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        Tiner parladı! Canından oldu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan Yener Durmuş (22), tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında işçi olarak çalışan Yener Durmuş, 16 Şubat saat 08.00 sıralarında iş yerinde sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tiner parladı, Durmuş'un vücudunda yanıklar oluştu.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, ardından da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Vücudunda 3'üncü derece yanıklar tespit edilen Durmuş, yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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