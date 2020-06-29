Tıp fakültesi taban puanları kaç? sorusu üniversitede tıp fakültesinde eğitim almak isteyen adayların gündeminde. YKS sınavı dün sona erdi. Bu sene de gözde bölümler arasında tıp fakültesi yer alıyor. Tıp fakültesine gitmek isteyen adaylar detayları araştırıyor. İşte detaylar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzunun açıklanması ile birlikte taban puanları da belli olacak. Ancak bunun olması için önce YKS sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Adaylar 2020 taban puanları açıklanana kadar geçen yılın taban puanlarını inceleyerek, konuyla ilgili bir fikir edinebilirler. ÖSYM 2019 tıp fakültesi ve diğer bölümlerin taban puanlarını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

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