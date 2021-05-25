TİP Genel Başkanı Baş, İçişleri Bakanı Soylu'yu istifaya çağırdı

AA

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "ülkenin her yerinden kötü kokuların gelmeye başladığını, suç örgütü liderinin açıklamalarının Türkiye'nin gündemini oluşturduğunu" öne sürdü.

AK Partililerin, ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruduğunu iddia eden Baş, "Suç örgütleriyle mücadele etmesi gereken Bakan, doğrudan onların koruyucusu olmuş. Bunları söyleyen, bizzat o kurdukları düzenin bir dişlisidir." dedi.

Ülke için utanç verici olaylar ortaya dökülürken, iktidardan ses gelmediğini savunan Baş, Soylu'nun, katıldığı televizyon programında vatandaşların beklediği hiçbir soruya cevap vermediğini söyledi.

Baş, "Soylu, hakkındaki iddiaların araştırılması için derhal istifa etmeli, adalete teslim olmalıdır." dedi.