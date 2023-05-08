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TİP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı...

Erkan Baş 'resmin içinde birlikte olursak çok seviniriz' dedi. Ailemin gönlünü hoş tutacak bir karar verdiğimi varsayarak söyleyebilirim. Hak ve özgürlüklerden başlayıp, kültür sanat iklimindeki ifadenin durunda tavır. İzin verdiği kadar otur kalk. Öteki yaratma meselesinde üst perde. Burada biz eğer bu mücadeleyi büyütmeyeceksek, buraya rıza göstereceksek hayat bizi başka nerede sınava sokabilir ki. Sadece bu...

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