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Tıp öğrencisi kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştı

Düzce'de kafası pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kedi, tıp fakültesi öğrencisinin dakikalarca yaptığı kalp mesajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı

Düzce
İHA

Konuralp bölgesinde akşam saatlerinde bir binada kedi yarım açılan pencerede sıkıştı. Balkondaki kedinin acı seslerini duyan komşular, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla apartmanın en üst katına çıkarak yarım açılan pencereye sıkışan kediyi kurtararak aşağı indirdiler. Durumu itfaiye ekiplerine haber veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürmeye çalıştı. Ancak kedi kurtarılamayarak telef oldu.

Ahmet Avşar adlı öğrenci, “Balkonda kedi çığlıkları duyduk. Kediler kavga ediyor sandık. Baktığımda kedinin kafası sıkışmıştı. Yöneticiye haber verdik, anahtarın olmadığını söyledi. Yan balkonlara gittik. Ulaşamayacağımız için ev sahibinin numarasını bulduk. Ev sahibini ararken aynı zamanda itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar içeri girmeye çalıştık ama başaramadık. Telef oldu. Her şeye rağmen ben kalp masajı yaptım. Dönmedi hayata tekrar. Ben tıp öğrencisiyim. Bildiklerimi uyguladım. Kedilerin kalpleri soldaymış. Normalde insanlarda 45 dakika boyunca kalp masajı yapmamız lazım. Kediler küçük olduğu için 15 dakika boyunca denedim ama maalesef olmadı” dedi.

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