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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR, 5 araca çarptı! Yaralılar var - Son dakika haberler

        TIR, 5 araca çarptı! Yaralılar var

        Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybeden TIR, 5 araca çarptı. Kazada 9 kişinin yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:35
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        TIR, 5 araca çarptı! Yaralılar var
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        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir TIR 5 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre ilçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir TIR, biri kamyon 5 araca çaptı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada ortalık savaş alanına dönerken, 9 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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