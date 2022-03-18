TIR'a çarpan annenin kızı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'de meydana gelen kazada, TIR'a çarpan otomobildeki 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Anne ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Arife Z. (36) idaresindeki 34 BBZ 42 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 54 D 0883 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Arife Z. ile araçta yolcu olarak bulunan kızı 5 yaşındaki kızı Elif Mina Z. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaşındaki Elif Mina, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Arife Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

TIR sürücüsü A.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.