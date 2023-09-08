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        Haberler Gündem TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

        Çorumda arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

        Çorum'da TIR kazası: 1 ölü TIR yolda arıza yapan TIR'a arkadan çarptı, sürücü kazada hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:26
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        TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
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        Çorumda arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Selman Keşan'ın kullandığı TIR, Çorum-Ankara kara yolu, Sungurlu ilçesine bağlı Kırankışla köyü yakınlarında, Y.C. idaresindeki arıza nedeniyle yol kenarına park edilen TIR'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada TIR'da sıkışan sürücü Selman Keşan, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşıma kapanan Çorum-Ankara kara yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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        #çorum
        #selman keşan
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