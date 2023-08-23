TIR'da 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları kapsamında ortak çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan sürücü H.A.'nın kullandığı TIR, Osmaniye il sınırlarında takibe alındı. Dron kamerası ile bir süre takip edilen şüpheli araç, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte aracın dorsesinde yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş vaziyette, 172 kilo 200 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.