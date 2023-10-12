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        Haberler Gündem Trafik TIR'dan inen şoföre çarpıp kaçtı

        Otoyolda TIR'dan inen şoföre çarpan sürücü kaçtı

        Ankara-Niğde otoyolunda TIR'dan indiği sırada otomobil çarpan Abdülkadir Güneş, yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün belirlenmesi için kamera kayıtları incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:29
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        TIR'dan inen şoföre çarpıp kaçtı
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        Otoyolda TIR'dan inen şoför Abdülkadir Güneş (58), araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde, Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında meydana geldi. TIR'ın sürücüsü Abdülkadir Güneş, henüz belirlenemeyen nedenle aracını emniyet şeridine park edip indi.

        Bu sırada yoldan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen araç, Güneş'e çarptı. TIR sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü kaçtı.

        Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli araç sürücüsünün belirlenmesi için otoyoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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