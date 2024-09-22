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        TIR, deniz uçtu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan TIR denize düştü. TIR'ın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:54
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        TIR, deniz uçtu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi'nde, Mazlum Şimşek idaresindeki TIR, feribot geçişi için iskeleye geldi.

        İskelede arıza yapan TIR'ın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan TIR denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı.

        SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

        TIR saniyeler içerisinde dibe battı. Denize düşen TIR vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, TIR'dan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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        TIR'ın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde TIR'ın yavaş yavaş denize gittiği ve önündeki bariyerleri kırarak aştığı görüldü. Etraftaki vatandaşların çaresizce izleyişi kameraya yansıdı.

        NEGMAR ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Negmar Feribot İskelesi'nde meydana gelen olayla ilgili NEGMAR şirketi açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “BKM Lojistik’e ait 34 EM 3127 plakalı tır, 22.09.2024 gecesi 02.00’de Eskihisar - Tavşanlı (Yalova) Feribot Hizmetleri yapan işletmemize ait feribota çıkması sırasında gemi kapağında arızalanmıştır. Arıza yaptığı saat olan 02.00’den saat 10.00’a kadar işletmemize ait limanda bağlı kalmıştır. Alandan götürülme esnasında şoförü tarafından direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle tır limandan denize doğru kaymaya başlamış ve kapalı pozisyonda olan liman bariyerlerini kırarak denize düşmüştür. Tırın denize düşmesi akabinde limanda işletmemiz tarafından çevre güvenlik ve çevre kirliliği açısından gerekli tedbirler acilen alınmıştır. İl Çevre Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma kontrolünde tır kısa süre içinde denizden çıkartılmış ve BKM Lojistik ekipleri tarafından limandan uzaklaştırılmıştır. Yaşanan bu üzücü hadise; bahse konu olan tırın fren ve hidrolik sisteminden kaynaklanan arızası sebebiyle meydana gelmiş olup işletmemizin liman hizmeti veya feribotumuz ile alakalı değildir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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