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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!

        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! 'Geliyorum' diyen ölüm!

        Konya'da, TIR'ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Devrilen sistemin karşı şeritten ilerleyen minibüsün üstüne düşmesi sonucu 47 yaşındaki sürücü Rıfkı Küçükkuşçu, hayatını kaybetti. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:06
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        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
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        Konya'da akılalmaz kaza, saat 12.30 sıralarında, Konya-Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

        TIR'IN DORSESİ EDS'YE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Şükrü G., idaresindeki TIR’ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS’ye çarptı.

        DEVRİLEN SİSTEM MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. Sistemin çelik direkleri bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu’nun kullandığı minibüsün üstüne düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yoldan çıktı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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