Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi - BOLU

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR