DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 61 yaşındaki sürücü Atahac Vasılev, tamir etmek istediği TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR sürücüsü Atahac Vasılev (61),tamir etmek için TIR'ın altına girdi. Bilinmeyen bir nedenle TIR bir anda hareket etti. Sürücü Atahac Vasılev de yaklaşık 50 metre TIR'ın altında sürüklendi.

Olay gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Ağır yaralanan TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerine başladı. Bir görgü tanığı da "Gördük burada aracını tamir ediyordu. Araç bir anda kaydı sürüklenerek oraya kadar gitti" dedi.