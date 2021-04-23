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TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi

TIR ile beton mikseri çarpıştı: 2 ölü
DHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçların şoförleri hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.

Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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