TIR ile çarpıştı: 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Okan N. idaresindeki 26 AER 920 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki 03 HP 295 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Süleyman G. ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve 3 yaşındaki K.G.'yi ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.