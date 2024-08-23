DHA'nın haberine göre; kaza, gündüz saatlerinde Tuzla- Tarsus karayolunda meydana geldi. F.F. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü F.F.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.