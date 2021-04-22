Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Halil Başkara (60) yönetimindeki 65 AAR 190 plakalı TIR ile Berces Göv'ün kullandığı 65 AR 766 plakalı kamyonet, Esentepe Mahallesi'ndeki Bitlis-Tatvan-Ahlat yol kavşağında çarpıştı. TIR sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Uğur Koç ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR ile kamyonet vinçler yardımıyla yoldan çekildi. TIR'dan dökülen sebze ve meyvelerin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından aksayan ulaşım normale döndü.
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