TIR ile motosiklet çarpıştı: Çifti ölüm ayırdı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, TIR ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasından TIR'ın altına savrulan Havva Togay yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Havva Togay'ın eşi ve kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Seyhan'da Ercan Togay (54) idaresindeki motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta H.M.K'nin (60) kullandığı TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ercan ve arkasındaki eşi Havva Togay yola savruldu.
Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, motosikletin arkasından TIR'ın altına savrulan Havva Togay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ercan Togay ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Havva Togay'ın eşi ve kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Öte yandan, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.