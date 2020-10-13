Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - YOZGAT

Mehmet Şahin (52) yönetimindeki briket yüklü 66 ABC 152 plakalı tır, Sorgun-Çekerek kara yolu Veliöldük köyü yakınlarında, Ali Çelik (21) idaresindeki 66 AAL 045 plakalı otomobille çarpıştı.Otomobil sürücü Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşı döktü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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