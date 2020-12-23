TIR'ın kabinine saplandı: 2 ölü

İHA

Konya'da kontrolden çıkarak devrilen TIR yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Bariyerlerin TIR'ın kabinine ok gibi saplandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı TIR, Kulu'ya 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Refüjde bulunan demir bariyerlerin kabinine saplandığı TIR yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde TIR'ın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen cansız bedenlerle karşılaştı. Cansız bedenlerin sürücü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli'ye ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.